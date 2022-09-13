30 ألف سائح أسبوعياً.. شقلاوة ‏تجذب العراقيين وتمنيات بنقل تجربتها لمدن أخرى (صور)

شفق نيوز/ شهد مصيف شقلاوة في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تزايداً ملحوظاً في أعداد السياح من مختلف المدن العراقية، فيما أكدت الإدارة المحلية أن نحو 30 ألف سائح يزورون المصيف أسبوعياً.

عدسة وكالة شفق نيوز تجولت في أرجاء المصيف كما التقى مراسلنا ببعض السياح الذين أبدوا إعجابهم بالمصيف ومدينة شقلاوة، وتمنى أحدهم أن تكون شقلاوة نموذجاً يحتذى به من قبل المدن العراقية.

ويقول رائد العاني (55 عاماً) القادم من العاصمة بغداد، الوكالة شفق نيوز، ان "‏زيارة السياح ‏من محافظات وسط وجنوب العراق إلى هذا القضاء يعود سببه إلى الأجواء الجميلة التي يتمتع بها القضاء فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة في هذه المنطقة باربيل".

‏بدورها توضح ‏سمية عبد الكريم (45 عاماً) القادمة من محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، لوكالة شفق نيوز، أن "‏الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في اقليم كوردستان ‏كانت مهمة جدا وخاصة من الجانب الأمني لكن نتمنى أن يتم التسهيل اكثر ‏لدخول السياح وهذا بالطبع سينعكس إيجابا على القطاع السياحي في اقليم كوردستان عموما".

‏وأضافت أن "أكثر ما يجذب ‏الاهتمام في هذا المكان هو النظافة، إضافة إلى الخدمات الموجودة في الشوارع والالتزام بالقوانين المرورية، ومن المهم وجود منطقة بهذه المواصفات داخل العراق".

‏من جانبها، صرحت قائممقام قضاء شقلاوة، جوان خوشناو، ‏لوكالة شفق نيوز، ان "‏نحو 30 ألف شخص من مختلف المحافظات العراقية يأتون أسبوعياً الى شقلاوة ‏وهذا العدد مرتفع مقارنة بالشهور الماضية لكن من المتوقع أن ينخفض العدد مرة أخرى مع بدء العام الدراسي الجديد في عموم البلاد".

‏وأضافت "تم توجيه القوات الامنية كافة في القضاء ‏بتسهيل دخول السائحين ‏والإجراءات المتخذة في الوقت الحالي هي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة مع التأكيد على عدم إزعاج السياح".