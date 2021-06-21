30 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين تسجيل 30 إصابة جديدة بكوفيد 19.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابات الجديدة هي ل11 رجلا و19 امرأة، مؤكداً تسجيل اربع حالات شفاء جديدة.

وتوزعت الأصابات الجديدة : 4 حالات في الحسكة - 4 حالات في قامشلي - 4 حالات في ديرك - حالتان في كوباني - 7 حالات في الرقة - 5 حالات في الطبقة - حالتان في منبج، - حالتان في مخيم الهول.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 18396 حالة، منها 757حالة وفاة، و 1858حالة شفاء.