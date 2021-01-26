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30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-26T10:19:55+0000
30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الثلاثاء، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفي 19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الإصابة هي لــ 18 ذكور و12 إناث.

وأشار إلى أن حالات الاصابة الجديدة توزعت في الحسكة 6 حالة - قامشلي 2 حالة - ديرك 4 حالة - كركي لكي/معبدة 2 حالة، الرقة 9 حالة - الطبقة 6 حالة، دير الزور 1 حالة

وذكر مصطفى أنه تم تسجيل 8 ثمانية حالات تعافٍ، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8450 حالة مؤكدة منها 289 حالة وفاة و1202 حالة شفاء.

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