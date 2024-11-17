30 شركة أمريكية تصل كوردستان.. الإقليم يوقع اتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة استثمار إقليم كوردستان، يوم الأحد، توقيع اتفاقية بين شركات محلية وأمريكية لتعزيز التنسيق في مجالات التجارة والاستثمار، خلال زيارة وفد يضم 30 شركة أمريكية إلى الإقليم.

وأوضح رئيس الهيئة محمد شكري في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن الوفد الأمريكي التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قبل عقد اجتماع مشترك في غرفة تجارة أربيل بحضور رجال أعمال محليين وأعضاء من هيئة الاستثمار.

وأضاف، إن الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة الاستثمارات الأمريكية في الإقليم.

وبين، أن الخبرات الأجنبية تمثل فرصة هامة لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية في كوردستان لتحقيق مزيد من النمو.

وأشار شكري إلى الاتفاق بين رجال الأعمال الكردستانيين والأمريكيين على زيادة التنسيق وتوسيع حجم التجارة والاستثمارات الأجنبية، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.