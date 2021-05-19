3 وفيات و91 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الوفاة الجديدة هي لامرأة من الحسكة ورجل من منبج وامرأة من مخيم الهول".

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 91 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 47 ذكور و44 إناث، إلى جانب حالتي شفاء.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة : 11حالة في الحسكة - 9 حالات في قامشلي - حالة واحدة في ديرك - 4 حالات في كوباني - 45 حالة في الرقة - 19 حالة في الطبقة.

وأصبح عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 17179 حالة ، منها 705حالة وفاة و 1757حالة شفاء.