3 وفيات و7 إصابات بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من الطبقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٧ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢ ذكور و ٥ إناث.

وتوزعت الإصابات الجديدة حالتان في الحسكة، حالة واحدة في قامشل، 3 حالات في الرقة، حالة واحدة في مخيم الهول.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثلاث حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٨٢٨٨ حالة منها ٧٥٥ حالة وفاة و ١٨٤٦ حالة شفاء.