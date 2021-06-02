سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

3 وفيات و62 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-02T11:39:05+0000
3 وفيات و62 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل من القامشلي".

وأكد مصطفى تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي لـ26 ذكر و36 انثى، إلى جانب 11 حالة شفاء.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة: 19حالات في الحسكة - 4 حالات في قامشلي - 3حالات في ديرك - حالة واحدة في رميلان - حالتان في الدرباسية -3 حالات في كوباني - 14حالة في الرقة - 4 حالات في الطبقة - 4حالات في دير الزور - 3 حالات في منبج - 5 حالات في مخيم الهول .

وأصبح عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، مع إعلان الحالات الجديدة  17919 حالة، منها 732 حالة وفاة، و1815 حالة شفاء.

related

ثلاث وفيات و7 حالات إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-02-25 08:15:24
ثلاث وفيات و7 حالات إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

7 وفيات و44 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-05-05 10:15:49
7 وفيات و44 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

3 وفيات و161 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

Date: 2021-03-31 10:07:17
3 وفيات و161 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2020-12-16 08:52:04
7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-05-11 17:04:01
5 وفيات و83 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

4 وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية بسوريا

Date: 2020-12-23 10:33:21
4 وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية بسوريا

13 إصابة جديدة بكورنا في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-02-10 09:04:49
13 إصابة جديدة بكورنا في مناطق الإدارة الذاتية

5 وفيات و241 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-04-07 11:52:16
5 وفيات و241 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية