3 وفيات و62 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل من القامشلي".

وأكد مصطفى تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في مناطق شمال وشرق سوريا وهي لـ26 ذكر و36 انثى، إلى جانب 11 حالة شفاء.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة: 19حالات في الحسكة - 4 حالات في قامشلي - 3حالات في ديرك - حالة واحدة في رميلان - حالتان في الدرباسية -3 حالات في كوباني - 14حالة في الرقة - 4 حالات في الطبقة - 4حالات في دير الزور - 3 حالات في منبج - 5 حالات في مخيم الهول .

وأصبح عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، مع إعلان الحالات الجديدة 17919 حالة، منها 732 حالة وفاة، و1815 حالة شفاء.