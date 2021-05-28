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3 وفيات و30 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-28T12:39:26+0000
3 وفيات و30 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الجمعة ، تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لشفق نيوز " أن حالات الوفاة هي لامرأة من الحسكة ورجلين من قامشلي وديرك " .

وأكد مصطفى بأنهم  " سجلوا 30 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19في مناطق شمال وشرق سوريا وهي لِـ 16 ذكرا و و14 اناثا، وتسجيل ست حالات شفاء جديدة ".

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة :  6 حالات في الحسكة - 6 حالات في قامشلي - حالة واحدة في ديرك - 3 حالات في الدرباسية - 11حالة في الرقة  - حالتان في مخيم الهول - حالة واحدة في الشهباء .

وأصبح  عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان  الحالات الجديدة  17746حالة،  منها 723حالة وفاة و 1792 حالة شفاء.

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