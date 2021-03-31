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3 وفيات و161 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-31T10:07:17+0000
3 وفيات و161 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، تسجيل ٣ حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا و١٦١ إصابة جديدة في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الوفاة هي لامرأة ورجل من الحسكة ورجل آخر من القامشلي".

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٦١ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٨٢ ذكور و ٧٩ إناث .

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة :٣٤ حالة في الحسكة  - ٧٩ حالة في قامشلي -٢٣ حالة في ديرك  - ٣ حالات في الدرباسية  - ٢٠ حالة في الرقة  - حالتان في الطبقة .

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا أربع حالات شفاء جديدة. 

يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٠٠٥٩ حالة منها ٣٧٨ حالة وفاة و ١٣٠٧ حالة شفاء.

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