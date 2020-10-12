3 ملفات عسكرية على طاولة مباحثات جديدة بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان وفدا من الوزارة سيتوجه الى بغداد غداً الثلاثاء، للاستمرار في عقد الاجتماعات مع وزارة الدفاع الاتحادية، لافتة الى ان الوفد يضم اللجنة العليا للتنسيق العسكري والامني في الوزارة.

ونقل بيان للمركز الاعلامي للوزارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن الامين العام للوزارة الفريق جبار ياور قوله انه بعد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، من المقرر ان يتوجه يوم غد الثلاثاء وفد وزارة البيشمركة المؤلف من اللجنة العليا للتنسيق العسكري والامني الى بغداد.

وأوضح أن الوفد سيعقد اجتماعا مع لجنة التنسيق العسكري والامني في وزارة الدفاع الاتحادية (قيادة القوات المشتركة).

واضاف ياور ان المحادثات ستتركز على ثلاثة موضوعات، الاول تشكيل مركز للتنسيق بين ضباط قوات البيشمركة والجيش العراقي، والثاني تأسيس الخط الدفاعي المشترك، والثالث تنفيذ عمليات عسكرية ضد داعش، مبينا ان هذه الامور الثلاثة ستكون في حدود محافظات كركوك وديالى ونينوى.

وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا قبل أشهر على تشكيل مراكز تنسيق مشتركة لمحاربة فلول تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قبل أيام إن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ لغاية الآن.



