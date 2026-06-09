3 مسيّرات تستهدف مواقع للمعارضة الإيرانية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، كريم برويزي، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض مواقع للقوات التابعة للحزب في مرتفعات باليسان ضمن ناحية خليفان شمال أربيل لهجوم بثلاث طائرات مسيّرة.

وقال برويزي، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات المسيّرة، فيما سقطت الطائرتان الأخريان في محيط المنطقة المستهدفة".

وأضاف أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف القوات"، مشيراً إلى أن "الحادث تسبب بحالة من الاستنفار الأمني في المنطقة، من دون تسجيل خسائر بشرية".