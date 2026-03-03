3 انفجارات تهز أربيل.. استهداف جديد لمقر حزب كوردي معارض لإيران

شفق نيوز- اربيل

هزّت ثلاثة انفجارات مجددا، اليوم الثلاثاء، مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، جراء تجدد استهداف مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق شرق المحافظة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن القصف استهدف مخيم آزادي في كويسنجق، ويبدو أنه نُفذ بثلاث طائرات مسيّرة.

وكان مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني قد تعرض، صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم في قضاء كويسنجق شرق محافظة أربيل.

ونقل مراسل الوكالة عن مصدر مطلع قوله: منذ الساعة 8:40 صباحاً شُنّ هجوم بأربع طائرات مسيّرة مستهدفة مخيم آزادي الخاص بالحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض، ما أسفر عن إصابة عنصر من عناصر الحزب بجروح طفيفة.