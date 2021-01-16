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26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرقي سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-16T08:39:14+0000
26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرقي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، اليوم السبت، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية الدكتور جوان مصطفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الإصابة هي لــ 12 شخصاً من الذكور و14 من الإناث وتتوزع على الشكل التالي: الحسكة 3، القامشلي 10، ديرك 1، كركي لكي /معبدة  2 ، جل آغا/الجوادية 1، الرقة 7 ، الشهباء 2 حالة.

وبذلك يبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8340 حالة مؤكدة منها 284 حالة وفاة و1172 حالة شفاء.

 

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