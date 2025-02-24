25 فناناً ايرانياً يجمعون أعمالهم بـ"آفاق القلوب المشتركة" في أربيل (صور)

شفق نيوز/ افتتح في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، معرض "آفاق القلوب المشتركة 2"، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية الفن التشكيلي، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من إيران.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض يضم أعمال 25 فنانًا من كوردستان إيران ومدن سنه وطهران ومشهد وأصفهان، إلى جانب مدينة هرات في أفغانستان.

ويشمل المعرض أعمالًا فنية في مجالات الرسم والخط والنقش، مما يعكس التنوع الفني والثقافي للمشاركين.

وأضاف مراسلنا أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز التبادل الثقافي والفني بين الفنانين في المنطقة، وتسليط الضوء على المواهب الإبداعية في مجالات الفن التشكيلي المختلفة، وسط اهتمام واسع من الجمهور حيث جرى الإتفاق على تشكيل تعاون بين طهران وأربيل لإقامة المعارض المشتركة في كلتا المدينتين.