25 برلمانيا كوردياً يوجهون مذكرة لقنصلية فرنسا بأربيل

شفق نيوز/ وجهت مجموعة من اعضاء برلمان كوردستان، يوم الاثنين، مذكرة الى القنصلية الفرنسية في اربيل، عبروا فيها عن قلقهم من تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تجاه المقدسات الدينية لاغلبية سكان كوردستان.

وجاء في نص المذكرة، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "الموقعين على المذكرة على الرغم من الثناء على الدور السياسي للدولة الفرنسية في خدمة القضية المشروعة للشعب الكوردي ودعمها المستمر لحقوق اهالي كوردستان، وكممثلين لشعب صديق لفرنسا، يعبرون عن قلقهم بشأن التصريحات الاخيرة تجاه المقدسات الدينية لاغلبية شعب كوردستان، والتي تمثلت برسول الاسلام".

وأعرب النواب عن إيمانهم بالتعايش السلمي الديني والاجتماعي، وكذلك دعم التعايش السياسي والثقافي، مشيرا الى ان بلد متعدد الثقافات وصاحب حضارة مثل فرنسا نموذج للثقافة والتعايش السلمي يتوجب على قادتها ومسؤوليها الكبار الدفاع عن هذا التعايش واحترام مقدسات الشعوب الاخرى وعدم جرح شعور معتنقي الاديان الاخرى.

وعبر البيان عن الامل بايصال هذا القلق للرئيس وكبار المسؤولين الفرنسيين، بان ممثلي جزء من هذا الشعب قلقون من بعض التصريحات الاخيرة التي ادلى بها.



