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23 حالة إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-18T21:11:26+0000
23 حالة إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الاثنين، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الإصابة هي لــ 9 ذكور و14 إناث 

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة في الحكسة (3)، القامشلي (2)، ديرك / المالكية (1)، كركي لكي / معبدة (2)، جل آغا/الجوادية (1)، الرقة (5)، الطبقة (3)، منبج (3)، الشهباء (2).

وذكر مصطفى أيضاً انه تم تسجيل عشر حالات تعافٍ.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8363 حالة مؤكدة منها 284 حالة وفاة و1182 حالة شفاء.

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