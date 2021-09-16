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22 وفاة و1253 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T14:12:48+0000
22 وفاة و1253 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الخميس، تسجيل ٢٢ وفاة و١٢٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، 9631 فحصا جديدا، اظهرت اصابة 1253 شخصا جديدا بالفيروس، فيما شفي 1547 مصابا من المرض وتوفي 22 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

وعن احصاءاتها للفترة منذ ظهور الفيروس وتفشي الوباء لحد الان، اكد البيان ان الوزارة حجرت 21871 شخصا خرجوا جميعا ، فيما اجرت مختبرات الوزارة 3013624 فحصا اسفرت عن اكتشاف 315555 حالة اصابة بالفيروس، شفي منهم 280895 مصابا وبقي 28997 مصابا تحت العناية الطبية، فيما تم التأكد من تسجيل وفاة 5663 مصابا منذ ظهور الوباء في الاقليم.

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