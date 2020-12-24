22 شخصا يعتنقون الدين الاسلامي في اربيل

شفق نيوز/ اعلن اتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان فرع اربيل يوم الخميس عن تلقيه 692 مسألة واصداره فتاوى شرعية حولها، مشيرا الى اعتناق 22 شخصا الدين الاسلامي خلال العام 2020.

وقال رئيس فرع اتحاد الدين الاسلامي فرع اربيل الشيخ نياز راغب في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الفين و650 مواطنا ارسلوا لنا 692 استفتاء، وبعد مناقشة شرعية اجريت عليها من قبل لجنة الافتاء صدرت حولها فتاوى شرعية وتمت معالجة تلك المسائل.

واوضح ان فرع الاتحاد ارسل 514 كتابا الى المحاكم، والجهات ذات العلاقة، مشيرا الى ان 22 حالة من بينها كانت طلبات رسمية لتغيير الديانة في الجنسية الى الدين الاسلامي.