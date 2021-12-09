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212 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-09T17:36:26+0000
212 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل ٢١٢ إصابة و٨ وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق الإقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت ٥٢٦١ فحصا جديدا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية تبين من خلالها اصابة ٢١٢ شخصا جديدا بالفيروس.

واضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت التأكد من شفاء 296 مصابا، مع وفاة 8 مصابين نتيجة مضاعفات المرض.

البيان الوزاري اجمل عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم بعد التأكد من خلوهم الفيروس، وفيما اكد ان عدد حالات الفحص التي اجرها المراكز الطبية بلغ ٣٥٦٩٤٦٧ فحصا اظهرت اصابة ٣٧٧٨٧١ شخصا، تم التأكد من شفاء ٣٦٦٣٥٩ مصابا منهم، وبقاء ٤٥٤٦ مصابا تحت العناية الطبية المركزة، ووصل عدد المتوفين جراء مضاعفات المرض ٦٩٦٦ شخصيا في جميع مناطق الاقليم.

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