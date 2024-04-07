200 دولار لكل يتيم.. مؤسسة بارزاني تواصل مشروعها الإنساني (صور)

شفق نيوز/ قدمت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الأحد، مساعدة مادية لـ450 يتيماً بواقع 200 دولار لكل يتيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضحت المؤسسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المساعدة جزء من مشروع لمساعدة الأيتام في جميع أنحاء إقليم كوردستان، وسيستفيد منها أطفال آخرون من المحافظات الأخرى حلبجة والسليمانية ودهوك".

وأضافت أن "المشروع مستمر وسيتم توزيع المساعدات كافة خلال يومين"، مشيرة إلى أن "المشروع يقوم أيضاً بإعداد مشاريع الإفطار في كوردستان، وخاصة في وسط أربيل حيث يقوم بتوزيع 1000 وجبة يومياً على أصحاب المحال الفقراء، وذوي الدخل المحدود في مركز سوق أربيل".