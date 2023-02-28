"20 ألف دينار للكيلوغرام".. ارتفاع أسعار اللحوم ينغص النزهة الربيعية على اهالي السليمانية (صور)

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار اللحوم في أسواق السليمانية بمقدار 3000 الف دينار خلال أيام وسط حديث عن أسباب عديدة تسببت بهذا الارتفاع.

وقالت المواطنة انتصار صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "أسعار اللحوم ارتفعت منذ مطلع هذا العام بعدما كانت بـ(14000) الف دينار او (15000) الف دينار ووصلت لـ(17000) الف في نهاية شهر كانون الثاني ، لكن لم تقف عند هذا الحد مع دخول شهر شباط".

وأضافت انتصار؛ أن "المواطنين مقبلين على النزهة الربيعية والتي ابتدأت منذ يوم الجمعة الماضية وهذا ما يتطلب شراء اللحم الأحمر كأحد أهم مستلزمات النزهات لكن نتفاجأ يوما بعد آخر بارتفاع أسعارها الجنوني".

وذكر باعة لحوم في سوق السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز أن "الكيلوغرام من اللحم تم بيعه اليوم بـ20000 الف دينار فيما كان سعره قبل اسبوعين 17000 ألف دينار".

ويؤكد اسو عمر ممثل قصابي سوق السليمانية في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ أن "أسعار لحوم الأغنام والماعز في سوق السليمانية هذا اليوم كانت بـ(20000) الف دينار للكيلو غرام الواحد، بعدما استقر لفترة طويلة على (17000) الف دينار للكيلوغرام الواحد".

واشار الى انهم بدأوا برفع السعر تدريجيا بعلم اللجان الخاصة في قائمقامية قضاء السليمانية وكذلك الرقابة التجارية في السليمانية.

وعن أسباب الارتفاع بين ممثل سوق القصابين أن "أغلب الحيوانات تدخل إلى الاقليم من عدة دول وكل دولة لها ظروفها الاقتصادية وهي تتحكم بالأسعار، إضافة إلى ارتفاع الرسوم والضرائب التي تفرض على تجار الماشية من قبل الدولة المصدرة و المستوردة، فضلا عن تذبذب أسعار الدولار".

وبحسب تجار مواشٍ تحدثوا لمراسل وكالة شفق نيوز وفضلوا عدم الكشف عن أسمائهم؛ فإن "ارتفاع سعر صرف الدولار، وكذلك ارتفاع تكلفة العلف وارتفاع الضرائب في المنافذ الحدودية، هي الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار".