20 ضحية من العمال خلال العام الحالي في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة صوت العمال في إقليم كوردستان، الأحد، عن احصائية لضحايا العمال، بالتزامن مع اليوم العالمي للصّحة والسّلامة في مكان العمل.

وقال عضو تحرير المؤسسة، سمكو رشيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بسبب غياب قوانين السلامة والصحة في أماكن العمل وغياب القوانين الضامنة لحقوق العمال، يتزايد سنوياً حجم ضحايا الأسرة العمالية في الإقليم".

وأضاف رشيد، أن "خلال الفترة من الأول من كانون الثاني هذا العام ولغاية الثامن والعشرين من شهر نيسان الجاري، تم تسجيل 20 ضحية من الأسرة العمالية للأسباب آنفة الذكر"، وكانت على النحو الآتي، أربيل 9 ضحايا، والسليمانية 8، ودهوك 2، وواحد في كركوك".

وعن عدد الضحايا من نفس الفترة خلال عام 2023، أكد رشيد تسجيل 20 ضحية خلال الفترة من (1-1-2023 ولغاية 28-4-2023)، وكانت على النحو الأتي: أربيل 5 عمال، والسليمانية 6، ودهوك عاملان، وحلبجة عامل واحد، وفي المدن الكوردستانية خارج الإقليم 6 عمال.

ويعزّز "اليوم العالمي للصّحة والسّلامة في مكان العمل" الذي يصادف 28 نيسان من كل سنة، الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على مستوى العالم.