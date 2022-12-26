"2.3 مليون سائح خلال 2022".. دهوك توضح طبيعة احتفالات رأس السنة (صور)

شفق نيوز / أحصت دائرة سياحة دهوك في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عدد السياح الذين قدموا إلى المحافظة، خلال العام 2022 الذي شارف على الانتهاء.

وقال مدير عام سياحة دهوك خيري علي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد السياح الوافدين إلى المحافظة، تجاوز حاجز المليونين و300 ألف شخص، خلال العام الحالي".

وأضاف علي، أن "نسبة عدد السياح قياساً بالعام 2021، قد ازدادت مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد دخول مليون ونصف المليون سائح فقط"، مرجحاً "قدوم أكثر من 20 ألف سائح إلى محافظة دهوك، خلال العشرة أيام القادمة".

وأوضح أن "دهوك أكملت استعداداتها لاحتفالات رأس السنة، وبالتعاون مع مديرىة الثقافة ونقابة الفنانين، سيتم إحياء احتفالية كبيرة في بارك نوروز بمركز المدينة، حيث سيشارك عدد كبير من الفنانين والفنانات بالاحتفال".

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "عدد المواقع السياحية في محافظة دهوك، يتجاوز حاجز 900 موقع، ومنها 81 موقعاً جديداً جرى إنشاؤه خلال العام الحالي".