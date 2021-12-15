195 اصابة و9 وفيات جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسجيل ١٩٥ إصابة و٩ وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بعموم مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي ٤٥٥٦ فحصا، أفضت إلى اكتشاف ١٩٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف أن ٣٥١ مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، فيما توفي ٩ آخرون جراء أعراض المرض خلال المدة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى ٣٧٩٠٥٥ منذ ظهور الجائحة في الإقليم، بينها ٧٠٢١ وفاة، و ٣٦٨٤٧٧ حالة شفاء.