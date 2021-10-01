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19 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-01T14:44:35+0000
19 وفاة و1372 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الخميس، تسجيل ١٨ وفاة و١٣٧٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقال بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٩٥٠٠ فحص جديد، بينت نتائجها اصابة ١٣٧٢ شخصا جديدا.

ونوه البيان الى ان ١٤٥٣ مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال المدة ذاتها، فيما تأكد وفاة  ١٩ مصابا جديدا في مختلف مناطق الاقليم.

وفيما يتعلق بالاحصاءات الكلية للحالات المختلفة فيما يخص الفيروس، اشار البيان الى ان الوزارة قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكد ان مختبراتها اجرت ٣١٣٩٧٢٧ فحصا منذ ظهور الفيروس، اظهرت اصابة ٣٣٣٥٩٣ شخصا شفي منهم ٢٩٩٣٨٩ مصابا، وبقي ٢٨٣١٢ تحت العناية الطبية، فيما بلغ مجموع  الوفيات نتيجة مضاعفات المرض ٥٨٩٢ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

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