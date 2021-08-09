سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

19 حالة وفاة جديدة وأكثر من 2500 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-09T13:42:32+0000
19 حالة وفاة جديدة وأكثر من 2500 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجل الموقف الوبائي لحالات الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في اقليم كوردستان ١٩ وفاة و ٢٥٤٣ اصابة جديدة مع تعافي 736 مصابا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة في الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية  ١٣١٠٢ فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف ٢٥٤٣ اصابة جديدة، مع تسجيل ١٩ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

واشارت احصائيات الوزارة الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ خرجوا جميعا منذ ظهور المرض في الاقليم، فيما اجرت خلال الفترة ذاتها ٢٥٩٢٠١٧ فحصا اسفرت عن اكتشاف ٢٥٦٠٠١ اصابة، مع اكتساب ٢٠٦٢٢٦ الشفاء، بحسب البيان نفسه.

البيان اكد بقاء ٤٤٨٢٤ مصابا تحت العناية الطبية، فيما وصل اعداد المتوفين جراء مضاعفات المرض الى ٤٩٥١ حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في مناطق الاقليم كافة.

related

صور.. مسرور بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا بمطار اربيل

Date: 2020-03-02 15:38:45
صور.. مسرور بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا بمطار اربيل

4500 حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-07-03 14:09:00
4500 حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

كورونا.. إقليم كوردستان يسجل 12 حالة وفاة وأكثر من 1500 اصابة

Date: 2021-07-23 15:36:02
كورونا.. إقليم كوردستان يسجل 12 حالة وفاة وأكثر من 1500 اصابة

اقليم كوردستان يعلن اصابة 22 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-03-30 12:07:46
اقليم كوردستان يعلن اصابة 22 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة

وفاة 87 كادراً صحياً وإصابة أكثر من 4 آلاف بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-07-19 10:43:16
وفاة 87 كادراً صحياً وإصابة أكثر من 4 آلاف بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يسجل 15 حالة وفاة و1010 اصابة بفيروس كورونا

Date: 2021-07-24 13:55:16
إقليم كوردستان يسجل 15 حالة وفاة و1010 اصابة بفيروس كورونا

حالات الشفاء من كورونا كوردستان تتجاوز 170 ألفاً

Date: 2021-06-23 14:49:59
حالات الشفاء من كورونا كوردستان تتجاوز 170 ألفاً

١٩ حالة وفاة و٢٤٢٢ إصابة جديدة خلال يوم بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-08-01 17:14:37
١٩ حالة وفاة و٢٤٢٢ إصابة جديدة خلال يوم بفيروس كورونا في إقليم كوردستان