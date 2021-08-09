19 حالة وفاة جديدة وأكثر من 2500 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجل الموقف الوبائي لحالات الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في اقليم كوردستان ١٩ وفاة و ٢٥٤٣ اصابة جديدة مع تعافي 736 مصابا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة في الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٣١٠٢ فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف ٢٥٤٣ اصابة جديدة، مع تسجيل ١٩ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

واشارت احصائيات الوزارة الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ خرجوا جميعا منذ ظهور المرض في الاقليم، فيما اجرت خلال الفترة ذاتها ٢٥٩٢٠١٧ فحصا اسفرت عن اكتشاف ٢٥٦٠٠١ اصابة، مع اكتساب ٢٠٦٢٢٦ الشفاء، بحسب البيان نفسه.

البيان اكد بقاء ٤٤٨٢٤ مصابا تحت العناية الطبية، فيما وصل اعداد المتوفين جراء مضاعفات المرض الى ٤٩٥١ حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في مناطق الاقليم كافة.