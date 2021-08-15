19 حالة وفاة جديدة وأكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان مختبراتها شخصت وفاة 19 مصابا بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة ماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 11516 فحصا خلال يوم سجلت فيه 2020 إصابة جديدة، فيما اكتسب 1896 مصابا الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم.

البيان الوزاري اجمل عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور فيروس كورونا في الإقليم ب21871 شخصا خرجوا جميعا، مشيرا الى اجراء٢٦٦٢٠٤٤ فحصا خلال المدة ذاتها، اصيب منهم٢٦٦٨٢٢ شخصا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان مجموع المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس منذ ظهوره بلغ٢١٥٤٠٦ مصابا، فيما بقي 46358 مصابا تحت العناية الطبية، مقابل وفاة 5058 مصابا في جميع مناطق الاقليم.