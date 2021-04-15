16 وفاة وأكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة العراقية، الخميس، ١٦ وفاة و٨١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب ٤١٥ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (٨٢٤٦) فحصا جديدا، منها:

• (٢٤٣٤) اربيل

• (١٩٩٢) السليمانیة

• (٣٢٢٠) دهوك

• (٢٧٤) حلبجة

• (٢٥٤) گرمیان

• (٧٢) راپرین

واعلن البيان عن اكتشاف (٨١٠) اصابات جديدة منها:

• (١٣٢) في اربيل

• (٣٤٩) السليمانیة

• (٢٧٥) دهوك

• (١٩) حلبجة

• (٣١) گرمیان

(٤) راپرین

واشار البيان الى ان الوزارة سجلت (٤١٥) حالة شفاء من بينها:

• (٩٦) اربيل

• (٩١) السليمانیة

• (٢١٤) دهوك

• (٣) حلبجة

• (٩) گرمیان

• (٢) راپرین

وأكدت الوزارة وفاة (١٦) مصابا خلال المدة نفسها من بينهم:

• (٥) اربيل

• (٤) السليمانیة

• (٦) دهوك

(١) گرمیان

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض في الاقليم بـ(٢١٨٧١) خرجوا جميعا، فيما اجرت ١٥٢٤٢٤٥ فحصا (٥٣٧٦٠٨ اربيل، ٣٤١٦٩٩ السليمانیة، ٦٣٥٦٢٩ دهوك، ٩٣٠٩ حلبجة)، مشيرة الى اصابة ١٣٦٦٢٥ شخصا من بينهم (٤٥٨٠٣ اربيل، ٤٠٢٦٩ السليمانیة، ٤٧٢٨١ دهوك، ٣٢٧٢ حلبجة).

واكد البيان شفاء ١١٥٧٤٥ مصابا من بينهم (٣٩٥٥٢ اربيل، ٣٢٣٤١ السليمانیة، ٤٠٨٦٤ دهوك، ٢٩٨٨ حلبجة)، لافتا الى بقاء ١٧٠٣٣مصابا تحت العناية الطبية من بينهم (٥١٩٢ اربيل، ٦١٣٣ السليمانیة، ٥٥٦٨ دهوك، ١٤٠ حلبجة).

اما مجموع الاشخاص الذين توفوا نتيجة مضاعفات الاصابة بالفيروس خلال المدة الماضية بلغ ٣٨٤٧ مصابا (١٠٥٩ اربيل، ١٧٩٥ السليمانیة، ٨٤٩ دهوك، ١٤٤ حلبجة).