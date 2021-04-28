سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

16 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورنا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-28T12:45:16+0000
16 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورنا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ١٦ حالة وفاة و١٠٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي ٩٧٣ مريضا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاصابات الجديدة توزعت على النحو الآتي:

• (١٦٣) في أربيل

• (٣٢٢) في السليمانية

• (٤٧٦) في دهوك

• (٨) في حلبجة

• (٦٢) في كرميان

فيما توزعت حالات الشفاء:

• (١١٧) في أربيل

• (٣١٣) في السليمانية

• (٤٥٨) في دهوك

• (٩) في حلبجة

• (٦٦) في كرميان

• (١٠) في رابرين

وأشارت الوزارة إلى أن ٦ وفيات سجلت في أربيل، و٧ في السليمانية، و٢ في دهوك، و١ في كرميان.

وبهذا، ارتفع مجمل الإصابات في الاقليم إلى ١٤٩١٤٠، بينها ٤٠٠٥ وفيات، و١٢٥٦٠١ حالة شفاء.

related

اقليم كوردستان يعلن تسجيل اصابة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-04-14 17:12:45
اقليم كوردستان يعلن تسجيل اصابة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

اقليم كوردستان يسجل انخفاضا بعدد الاصابات والوفيات بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-11-07 11:19:40
اقليم كوردستان يسجل انخفاضا بعدد الاصابات والوفيات بكورونا خلال 24 ساعة

إصابات كورونا تتخطى 30 ألفا في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-03 12:59:36
إصابات كورونا تتخطى 30 ألفا في إقليم كوردستان

خبر سار .. إقليم كوردستان يخلي عشرات المحجورين بعد التأكد من عدم اصابتهم بكورونا

Date: 2020-03-05 12:01:40
خبر سار .. إقليم كوردستان يخلي عشرات المحجورين بعد التأكد من عدم اصابتهم بكورونا

اقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و 133 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-06-07 14:51:35
اقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و 133 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

اقليم كوردستان يعلن قرابة 1300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-10-28 11:41:28
اقليم كوردستان يعلن قرابة 1300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

اقليم كوردستان يعلن 16 حالة وفاة و166 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-17 20:02:20
اقليم كوردستان يعلن 16 حالة وفاة و166 اصابة جديدة بكورونا

إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-09 14:32:55
إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان