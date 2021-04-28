16 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورنا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ١٦ حالة وفاة و١٠٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي ٩٧٣ مريضا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاصابات الجديدة توزعت على النحو الآتي:

• (١٦٣) في أربيل

• (٣٢٢) في السليمانية

• (٤٧٦) في دهوك

• (٨) في حلبجة

• (٦٢) في كرميان

فيما توزعت حالات الشفاء:

• (١١٧) في أربيل

• (٣١٣) في السليمانية

• (٤٥٨) في دهوك

• (٩) في حلبجة

• (٦٦) في كرميان

• (١٠) في رابرين

وأشارت الوزارة إلى أن ٦ وفيات سجلت في أربيل، و٧ في السليمانية، و٢ في دهوك، و١ في كرميان.

وبهذا، ارتفع مجمل الإصابات في الاقليم إلى ١٤٩١٤٠، بينها ٤٠٠٥ وفيات، و١٢٥٦٠١ حالة شفاء.