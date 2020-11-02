16 نائباً يطلبون مناقشة اعتقال صحفيين في برلمان كوردستان.. وثيقة

شفق نيوز/ طالب 16 عضوا في برلمان كوردستان، يوم الاثنين، رئاسة البرلمان بمناقشة موضوع اعتقال الصحفيين والناشطين المدنيين في الجلسة المقبلة، مع استدعاء وزير الداخلية في حكومة الاقليم لحضور الجلسة.

وجاء في الطلب الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الطلب يأتي وفقا للمادة 66 الفقرة الاولى من النظام الداخلي للبرلمان ويطلب من رئاسة البرلمان ادارج موضوع "اعتقال الصحفيين والناشطين المدنيين في حدود محافظتي اربيل ودهوك" ضمن برنامج العمل.

كما طلب الاعضاء الموقعون باستدعاء وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان للحضور في الجلسة.

وبحسب الطلب فان جميع الموقعين من كتل المعارضة من الجيل الجديد والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي بالاضافة الى عدد من نواب حركة التغيير.

وتتهم قوى المعارضة وناشطين حكومة الاقليم باعتقال عدد من الصحفيين والنشطاء في الاقليم منذ فترة.

في حين ردت حكومة الاقليم بانها اعتقلت هؤلاء على خلفية دعاوى قضائية واتهامهم بالعمل على زعزعة امن واستقرار الاقليم من خلال الدعوات الى تظاهرات غير مرخصة.



