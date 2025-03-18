16 ألف سلة غذائية تصل للمحتاجين في كوردستان.. الحملة الإنسانية مستمرة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "روانكه" الإنسانية، يوم الثلاثاء، استمرار حملتها الهادفة إلى توزيع 16,000 سلة غذائية لدعم العائلات المحتاجة في إقليم كوردستان.

وذكرت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات التوزيع انطلقت في محافظة السليمانية، حيث تم بالفعل إيصال المساعدات إلى مناطق عدة، مع استمرار الحملة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة".

وأضاف البيان، أن "الحملة تأتي استجابةً للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها العديد من المواطنين في الإقليم"، مشيراً إلى أن "المبادرة تهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية لمن يواجهون تحديات اقتصادية خانقة".

وأشار البيان، إلى أن "توزيع السلال الغذائية يجري وفق آلية منظمة وشفافة، بالتنسيق مع الجهات المحلية، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، كما تواصل الفرق الميدانية عملها في مختلف المناطق لضمان التغطية العادلة للمستفيدين".

وشددت المنظمة، بحسب البيان، على "التزامها بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأسر المتضررة"، لافتةً إلى أن "العمل الإغاثي سيستمر في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة".

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها المنظمات المحلية والدولية في الإقليم، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي أثرت على الأسر ذات الدخل المحدود، في ظل التحديات المعيشية الراهنة.