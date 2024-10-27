150 ألف موظف كوردي يتسلمون رواتبهم رقمياً عبر نظام "حسابي" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة النظام المالي "حسابي" في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن توسيع نطاق عملياتها الرقمية ليبلغ عدد المستفيدين من النظام 150 ألف موظف خلال الأسبوع الماضي.

ووفقاً للموقع الرسمي لنظام "حسابي" الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العدد يزداد شهرياً وقد تلقى 150 ألف موظف وراتبهم عبر النظام، مما يعكس النمو المستمر في اعتماد النظام لتسهيل عملية صرف الرواتب عبر الحسابات المصرفية الرقمية.

ومن المتوقع أن يشمل النظام جميع الموظفين المستحقين في الإقليم مع نهاية العام المقبل، حيث سيتمكنون من تلقي رواتبهم مباشرةً عبر حساباتهم المصرفية الخاصة.

ويأتي هذا التوسع في إطار سعي إقليم كوردستان لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتسهيل التعاملات المالية للمواطنين.