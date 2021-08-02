150 الف ايزيدي فقط عاد الى سنجار.. آخر احصاء لضحايا داعش منذ 2014

شفق نيوز/ أعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن آخر إحصائيات كنتائج لجرائم تنظيم "داعش" منذ العام 2014، مشيراً إلى عودة 150 الف ايزيدي فقط الى مناطقهم في سنجار.

وقال المكتب في احصائية نشرها اليوم، ووردت إلى وكالة شفق نيوز، إن عدد الايزيديين في العراق كان نحو 550,000 نسمة، وعدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 ألف نازح، وعدد الذين رجعوا الى سنجار يقدر بـ 150.000 ألف شخص".

وأوضح أن "عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 شهيداً، وعدد الايتام التي افرزتها الغزوة 2745 يتيماً"، مبيناً أن "عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 82 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية".

وبين أن "عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش بلغ 68 مزاراً، وعدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريباً بأكثر من 100.000 ألف شخص".

وأشار إلى أن "عدد المختطفين بلغ 6417 مختطفاً منهم الاناث 3548 ، والذكور 2869"، لافتاً إلى أن "مجموع أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش الإرهابي بلغ 3550، منهم النساء : 1206 ، الرجال : 339 ، الأطفال الإناث : 1049، الأطفال الذكور : 956".

وذكر الاحصاء أيضاً أن "عدد المختطفين الذين استشهدوا بأيدي داعش وتم العثور على جثثهم 104 مختطفين، عدد الباقين منهم 2763 ، بينهم الاناث : 1293، والذكور : 1470".

ونوه مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين إلى أن هذا الاحصاء هو "كنتائج لجرائم بشعة اقترفه تنظيم داعش الإرهابي بحق الايزيديين منذ 03-08-2014 "، لافتاً إلى أن "هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة".