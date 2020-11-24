15 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة شمالي سوريا

شفق نيوز/ قتل 15 مسلحاً من فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استمرت منذ مساء أمس ولغاية اليوم الثلاثاء في شمال شرقي سوريا، وفق شهود عيان.

وقال الشهود في تصريحات لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات العنيفة استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة والخفيفة بمساندة المدفعية التركية، واندلعت بعد محاولة مسلحي المعارضة السورية التسلل الى بلدة عين عيسى من الجهة مدينة تل أبيض للسيطرة على طريق م4 الدولي الذي يربط المناطق الكوردية ببعضها شمال شرقي البلاد".

وأضاف الشهود أن 15 مقاتلا من المعارضة المدعومة من أنقرة قتلوا وأصيب عشرات آخرون جراء الاشتباكات.

وأضاف الشهود أن جرحى سقطوا في صفوف قوات "قسد" لكن لم يتضح عددهم على الفور.

وأشار الشهود إلى أن الاشتباكات العنيفة اندلعت مساء أمس واستمرت لغاية الساعة 11 قبل ظهر الثلاثاء بتوقيت سوريا.

وبلدة عين عيسى مركز ناحية تابعة إداريا لمنطقة تل أبيض في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وتعتبر بلدة عين عيسى منطقة استراتيجية من مناطق الادارة الذاتية لموقعها على مفترق الطرقات التي تربط مناطق سيطرة الادارة الذاتية ببعضها، وهي بمثابة عاصمة الإدارة الذاتية الكوردية رغم انتقال السلطات المحلية إلى الرقة بعد سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية لها على مدينة تل أبيض واقترابها من البلدة لمسافة كيلومترين اثنين قبل نحو عام.

كما كانت البلدة مركزا رئيسيا لقوات التحالف الدولي، قبل أن ينسحب الجيش الأمريكي بأوامر من الرئيس دونالد ترامب قبل نحو عام.

وأشار شهود عيان، إلى "وجود تحشدات عسكرية من قبل الفصائل المقربة من تركيا على خط الجبهة في جهة الشمالية، تزامنا مع بدء قصف مدفعي عنيف على القرى الكوردية غرب مدينة تل ابيض على الحدود الشرقية لمنطقة كوباني المجاورة".

وكانت قوات سوريا الديمقراطي قد أعلنت أمس سقوط 3 جرحى بينهم طفلان إثر اصابتهم بشظايا قذائف أطلقتها المدفعية التركية على أطراف بلدة عين عيسى.

وتسبب الهجوم التركي على مدينة تل أبيض الحدودية بنزوح غالبية سكانها وخاصة الكورد منهم، كما تشهد المنطقة اشتباكات بين فترة وأخرى بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد من جهة والفصائل السورية المدعومة من أنقرة والجيش التركي من جهة ثانية.