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14 وفاة و278 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-06T14:43:30+0000
14 وفاة و278 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين تسجيل ١٤ وفاة و٢٧٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت ٥١٢٩ فحصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، وأظهرت إصابة ٢٧٨ شخصا بفيروس كورونا.

وأضافت أن ٣٢٧ شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة ذاتها، بينما تأكد وفاة ١٤ شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى ٣٧٧١٤٦ في عموم مناطق الإقليم منذ ظهور الجائحة، بينها ٦٩٤٠ وفاة، و ٣٦٥٣٩٨ حالة شفاء.

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