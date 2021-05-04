14 حالة وفاة و 91 إصابة جديدة بكورونا في الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، يوم الثلاثاء تسجيل 14 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الوفاة هي لرجل من الحسكة ورجلين وامرأتين من قامشلي ورجل من ديرك وثلاثة رجال وأربع نساء من الطبقة ورجل من دير الزور ".

وأكد مصطفى أنهم سجلوا 91 إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 44 ذكورا و 47 إناثا ، و13 حالة شفاء .

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة : 9حالات في الحسكة - 11حالة في قامشلي - 4حالات في ديرك - حالتان في الدرباسية - حالة واحدة في تل تمر - حالة واحدة في رميلان - حالة واحدة في جل آغا - 3 حالات في كوباني - 27حالة في الرقة - 16 حالة في الطبقة - 7حالات في منبج - حالة واحدة في دير الزور - حالة واحدة في مخيم نوروز - حالتان في مخيم الهول - 5حالات في مخيم روج .

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٦٢٧٥ حالة منها ٦٢٩ حالة وفاة و ١٦٦٧ حالة شفاء.