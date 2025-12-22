13 مليار دينار لتعويض متضرري سيول جمجمال.. أقلها 400 ألف وأعلاها نحو 5 ملايين

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مسؤول مكتب نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن قيمة المبالغ التي جُمعت لتعويض المتضررين من السيول في قضاء جمجمال بلغت نحو 13 مليار دينار عراقي، مشيراً إلى أن أقل مبلغ تعويض يُمنح للمواطنين هو 400 ألف دينار، فيما يصل أعلى مبلغ إلى 4 ملايين و950 ألف دينار، وذلك بحسب حجم الأضرار.

وقال عطا محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن أعمال تعويض المتضررين تسير بشكل جيد ومنظم، مؤكداً وجود إجراءات أمنية مشددة وتنظيم عالٍ داخل القاعة المخصصة لتوزيع التعويضات، حيث يجري إدخال المواطنين بشكل منظم، فيما قامت الفرق المختصة باستلام الاستمارات الخاصة بكل متضرر، بعد تدقيقها والمصادقة عليها من قبل اللجان المعنية، لتكون بعدها جاهزة للصرف تحت إشراف مباشر من رئيس هيئة النزاهة.

أوضح أن كل مستفيد يقدّم استمارة التعويض والبطاقة الوطنية، ليتم في المرحلة الأخيرة جلوس فريق محاسبي خاص مع المواطن، حيث يتسلّم نسخة من الاستمارة وصك التعويض، ثم يتوجه إلى المصرف لاستلام المبلغ في اليوم نفسه.

وأضاف مسؤول مكتب نائب رئيس الوزراء أن عدد العوائل التي تستلم التعويضات اليوم يبلغ 639 عائلة، مبيناً أن المصرف سيبقى مفتوحاً حتى الساعة 12 ليلاً لضمان تسلّم جميع المستفيدين لمستحقاتهم.

وفيما يخص إجمالي مبالغ التعويض، أشار عطا محمد إلى أنه تم تحويل مليون دولار إضافي إلى الحساب المصرفي لقضاء جمجمال، لافتاً إلى أن مجموع المبالغ المخصصة لتعويض المتضررين تجاوز 13 مليار دينار عراقي.

وأكد أن جميع العوائل الـ639 سيتم تعويضها ضمن المرحلة الأولى اليوم، موضحاً أن قيمة التعويضات تبدأ من 400 ألف دينار وتصل إلى 4 ملايين و950 ألف دينار، ويتم تحديدها وفق حجم الضرر وبعد تدقيق دقيق من اللجان المختصة.

وكانت مناطق جمجمال وحدود إدارة كرميان قد شهدت، في يومي 8 و9 من الشهر الجاري، أمطاراً غزيرة تسببت بحدوث سيول جارفة، أسفرت عن وفاة شخصين في جمجمال، أحدهما طفل، إضافة إلى وفاة طفل آخر في كرميان.