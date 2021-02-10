13 إصابة جديدة بكورنا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الإدارة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الإصابة هي لــ 6 ذكور و7 إناث.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة في الحسكة 3، ديرك (المالكية) 1، الرقة 1، الطبقة 6، دير الزور 2.

كما سجلت الإدارة حالتي شفاء مؤكدتين، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة تذكر.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8553 حالة مؤكدة منها 296 حالة وفاة و1224 حالة شفاء.