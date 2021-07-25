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124 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-25T07:52:32+0000
124 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الأحد أن 124 الف طالب وطالبة شرعوا بتأدية الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في أربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، 159 طالبا وطالبا اضطروا لتأدية الامتحانات للدور الثالث للسنة الدراسية الفائتة جراء اصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف أن الذين يصابون بكورونا يمكنهم أداء الامتحانات في الدور الثاني ونتمنى ان لاتصل المرحلة لما مرينا به العام الماضي، وأن يكون جميع الطلاب بعيدين عن هذا الوباء.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت، يوم السبت، عن قطع خطوط الانترنت في مدن الإقليم كافة بالتزامن مع الامتحانات الوزارية.

وانطلقت صباح اليوم الاحد الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية في اقليم كوردستان والعراق عموماً، وعادة ما تلجأ السلطات إلى قطع خدمة الانترنت خلال ساعات أداء الامتحان لمنع تداول الاسئلة الامتحانية والغش.

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