12 عاماً من النزوح.. 110 آلاف من نازحي سنجار ما يزالون بالمخيمات (صور)

شفق نيوز- دهوك

أكد مدير دائرة شؤون النازحين واللاجئين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك، ديان جعفر، يوم الأحد، أن ملف نازحي قضاء سنجار ما يزال عالقاً حتى الان، مشيراً إلى أن ما يقارب 110 آلاف شخص من أهالي القضاء يعيشون داخل المخيمات، إلى جانب نحو 170 ألفاً يقيمون خارجها.

وقال جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن حكومة بغداد لم تبذل حتى الآن جهوداً جدية لإعادة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لافتاً إلى أنه ورغم عودة غالبية النازحين في المناطق الأخرى إلى ديارهم، فإن ملف سنجار ما زال مهملاً بشكل واضح.

وأضاف أن آلاف العائلات ما تزال تعيش حالة نزوح منذ نحو 12 عاماً، معظمهم في محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، حيث يوجد 15 مخيماً للنازحين، يرتفع عددها إلى 21 مخيماً عند احتساب مخيمات اللاجئين.

ووفقاً لجعفر، فإن عدم عودة النازحين يعود إلى أسباب عدة، في مقدمتها عدم صرف التعويضات الحكومية اللازمة، إضافة إلى عدم استقرار الوضع الأمني في مناطقهم الأصلية نتيجة استمرار وجود جماعات مسلحة غير رسمية حتى اليوم.

وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن جهود إعادة النازحين العراقيين إلى ديارهم ما زالت مستمرة، مؤكدة أن نحو 110 آلاف نازح يقيمون حالياً داخل 21 مخيماً في إقليم كوردستان.

وأضافت المفوضية، أنها تعمل على توفير الخدمات الأساسية، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم، لمنع وقوع أي كارثة إنسانية داخل المخيمات، مشددة على دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة تضمن عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بكرامة وأمان.