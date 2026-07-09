12 عاماً من التوثيق.. حياة "كاكا حمة" بـ100 صورة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

لم يكن "كاكا حمة" شخصية عابرة في شوارع السليمانية، بل وجهاً اعتاده الأهالي لعقود، يتنقل بين الأزقة والبيوت القديمة، يحمل حكايته بصمت، فيما كانت تفاصيل حياته تمر أمام الجميع دون أن يلتقطها أحد، باستثناء عدسة فنان قرر أن يكرّس أكثر من عقدٍ كامل لتوثيقها.

"كاكا حمة"، ورغم أنه رجلا قضى حياته على هامش المجتمع، لكنه ترك أثرا في ذاكرة السليمانية، لتتحول تفاصيل حياته اليومية إلى شهادة بصرية توثق جانباً من تاريخ المدينة الإنساني.

وفي أحد الأزقة القديمة بحي القصابين، افتُتح معرض فوتوغرافي يروي سيرة "كاكا حمة" عبر مئة صورة، اختزلت 12 عاماً من المتابعة اليومية.

وقال الفنان الفوتوغرافي فائق حمة صالح، لمراسل وكالة شفق نيوز، إنه كرّس هذه الأعوام لتوثيق حياة "كاكا حمة"، متنقلاً خلفه في مختلف الأماكن التي عاش فيها، بهدف تقديم قصة بصرية متكاملة تعكس تفاصيل حياته بعيداً عن النظرة التقليدية التي ارتبطت به.

وأضاف صالح: "وثقت حياة حمة في البيوت المهدمة التي كان يلجأ إليها، وصورته عندما كانت الثلوج تتساقط عليه، وعندما كانت الكلاب تطارده، وخلال تجواله بين الأزقة، وأثناء تناوله الطعام أو نومه، وكل لحظة كانت تحمل قصة مختلفة تستحق أن تُروى".

وبيّن أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام، واختار إقامته في حي القصابين، أحد أقدم الأحياء الشعبية في السليمانية، لأن "كاكا حمة" عاش فيه فترة طويلة، ولأن المكان يمثل جزءاً من ذاكرته وحكايته.

وأكد صالح: "لم أكرّس عملي في التصوير خلال هذه السنوات إلا لهذا المشروع، لأنني كنت مؤمناً بأن حياة حمة ليست مجرد حكاية شخص، بل قصة إنسانية تستحق أن تحفظها الذاكرة".