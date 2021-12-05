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12 حالة وفاة و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-05T15:53:05+0000
12 حالة وفاة و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/عاودت اعداد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بالارتفاع بتسجيل 12 حالة وفاة و210 اصابات.

وجاء في بيان لوزارة الصحة في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجر ت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٤٢٣٤ فحصا في جميع مناطق الاقليم اظهرت اصابة 210 اشخاص جدد بالفيروس.

واشار الى ان 403 مصابين اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها، مقابل وفاة 12 مصابا في جميع مناطق الاقليم.

واجمل بيان الوزارة عدد الاشخاص الذين تم حجرهم لحين التأكد من خلوهم من الفيروس بـ٢١٨٧١ شخصا، فيما بلغ عدد حالات الفحص التي اجرتها المؤسسات الصحية في الاقليم منذ ظهور الوباء ٣٥٥٠٢٠١ حالة، اظهرت اصابة ٣٧٦٨٦٨ شخصا، تعافى منهم ٣٦٥٠٧١ مصابا، وبقي ٤٨٧١ مصابا تحت الرعاية الطبية المركزة، وبلغ مجموع الوفيات منذ ظهور المرض لغاية اعداد هذا البيان ٦٩٢٦ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

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