115 منظمة.. حراك مدني في كوردستان يندد بهجمات "المسيرات"

شفق نيوز- أربيل

دانت عشرات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، يوم الاثنين، استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف إقليم كوردستان وعاصمته أربيل، وفيما دعت إلى حماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية، انتقدت "صمت" الحكومة الاتحادية تجاه هذه الخروق.

وقال رئيس منظمة "ئاشتی" في إقليم كوردستان، محمد صباح، في بيان تلاه نيابة عن 115 منظمة خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "منذ بدء الصراع والتوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، استهدفت أعداد هائلة من الطائرات المسيرة مدينة أربيل ومناطق الإقليم، مما تسبب بخسائر بشرية ومادية وحالة من عدم الاستقرار والقلق لدى المواطنين".

وأضاف البيان أن "استهداف المدنيين أو المؤسسات الحكومية أو بعثات الدول الصديقة تحت أي مسمى هو أمر مرفوض تماماً"، مشيراً إلى أنه "رغم نجاح أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لغالبية هذه الهجمات، إلا أن الحكومة العراقية لم تتخذ حتى الآن أي إجراء فعلي أو تحقيق جاد للحد من هذه الاعتداءات".

من جانبهم، شارك ممثلون عن المكونات الدينية والقومية في الإقليم، ولاسيما المسيحيين والكاكائيين، في وقفة التنديد، مؤكدين على ضرورة إبعاد المدنيين عن الصراعات المسلحة وضمان سلامة البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق والإقليم، محذرين من تداعيات استمرار هذه الهجمات على السلم الأهلي.