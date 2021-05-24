113 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الإثنين ، تسجيل 113 إصابة جديدة بكوفيد- 19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الإصابات هي لِـ 64 رجلاً و 49 امرأة"، مؤكداً في ذات الوقت "تسجيل أربع حالات شفاء جديدة".

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة: 14 حالات في الحسكة - 21 حالة في قامشلي 11 حالة في ديرك - 49 حالة في الرقة - 7 حالات في دير الزور - 11 حالة في مخيم الهول .

وأصبح عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 17554 حالة، منها 717 حالة وفاة، و1770 حالة شفاء.