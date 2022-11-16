110 ملايين لتر من النفط الأبيض لسد حاجة السليمانية

شفق نيوز / أعلن نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، برزان شيخ محمد، يوم الأربعاء، حاجة المحافظة إلى 110 ملايين لتر من النفط الأبيض، إلا أن ما تم تخصيصه للمحافظة لم تتجاوز 20 ألف لتر.

وقال شيخ محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية توزيع النفط مستمرة، لكنها بطيئة للغاية على حد علمي، ولم يتم حتى الآن توزيع النفط في وسط السليمانية".

وأضاف أن "الحاجة الإجمالية هو 110 ملايين لتر من النفط لمحافظة السليمانية إلا أنه تم تخصيص 19 مليون لتر للمناطق الجبلية وبعض المناطق رفضت استلام النفط".

وأشار شيخ محمد، إلى أن "حتى اللحظة وصل ثمانية ملايين لتر من النفط لمديرية توزيع المشتقات النفطية في السليمانية، وبدأ توزيعها على المناطق الجبلية ضمن المحافظة".