سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

110 ملايين لتر من النفط الأبيض لسد حاجة السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-16T07:25:57+0000
110 ملايين لتر من النفط الأبيض لسد حاجة السليمانية

شفق نيوز / أعلن نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، برزان شيخ محمد، يوم الأربعاء، حاجة المحافظة إلى 110 ملايين لتر من النفط الأبيض، إلا أن ما تم تخصيصه للمحافظة لم تتجاوز 20 ألف لتر.

وقال شيخ محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية توزيع النفط مستمرة، لكنها بطيئة للغاية على حد علمي، ولم يتم حتى الآن توزيع النفط في وسط السليمانية".

وأضاف أن "الحاجة الإجمالية هو 110 ملايين لتر من النفط لمحافظة السليمانية إلا أنه تم تخصيص 19 مليون لتر للمناطق الجبلية وبعض المناطق رفضت استلام النفط".

وأشار شيخ محمد، إلى أن "حتى اللحظة وصل ثمانية ملايين لتر من النفط لمديرية توزيع المشتقات النفطية في السليمانية، وبدأ توزيعها على المناطق الجبلية ضمن المحافظة".

related

السليمانية تحيي مراسم عاشوراء (صور)

Date: 2022-08-08 20:41:08
السليمانية تحيي مراسم عاشوراء (صور)

29 من مهربي البشر في قبضة "آسايش" السليمانية

Date: 2020-03-04 19:58:00
29 من مهربي البشر في قبضة "آسايش" السليمانية

مشكلات السليمانية على طاولة نواب المحافظة

Date: 2022-09-26 15:02:29
مشكلات السليمانية على طاولة نواب المحافظة

مع بدء العام الدراسي.. أسعار المستلزمات تشتعل في أسواق السليمانية

Date: 2021-09-11 11:29:52
مع بدء العام الدراسي.. أسعار المستلزمات تشتعل في أسواق السليمانية

حكومة كوردستان تكشف عن خطتين "قصيرة وطويلة الامد" لمواجهة الكوليرا

Date: 2022-06-25 09:33:11
حكومة كوردستان تكشف عن خطتين "قصيرة وطويلة الامد" لمواجهة الكوليرا

إنفاق نحو 3 مليارات دينار على مشاريع خدمية في السليمانية

Date: 2022-04-11 14:00:49
إنفاق نحو 3 مليارات دينار على مشاريع خدمية في السليمانية

إحصائية لحوادث ليلة رأس السنة في السليمانية

Date: 2022-01-01 08:33:02
إحصائية لحوادث ليلة رأس السنة في السليمانية

رواتب "حزيران" تدفع موظفين كورد إلى إقامة وقفات احتجاجية (صور)

Date: 2022-07-20 09:53:43
رواتب "حزيران" تدفع موظفين كورد إلى إقامة وقفات احتجاجية (صور)