11 وفاة و153 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين تسجيل ١١ حالة وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال جوان مصطفى، الرئيس المشترك للهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل وامرأتين من قامشلو ورجلين من ديرك وثلاثة رجال من دير الزور وآخر من منبج".

وأكد مصطفى تسجيل ١٥٣ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٩٦ ذكور و ٥٧ إناث.

وجاءت الاصابات الجديدة ٤٦ حالة في الحسكة، ٢٣ حالة في قامشلو، ١٤ حالة في ديرك، ١٢ حالة في الدرباسية، ٤ حالات في كركي لكي، ٤١ حالة في الرقة، ٧ حالات في دير الزور، حالتان في مخيم الهول، ٣ حالات في الشهباء.

وأضاف مصطفى أن الإدارة سجلت أيضاً ١٧ حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٥٣٢٩ حالة منها ٥٣٠ حالة وفاة و ١٥٥٥ حالة شفاء.