سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

11 مليار دينار لمواجهة سيول "متوقعة" في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-22T14:07:35+0000
11 مليار دينار لمواجهة سيول "متوقعة" في أربيل

شفق نيوز / أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين تخصيص 11 مليار دينار لاتخاذ عدد من الإجراءات منعا لحدوث الفيضانات في المدينة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد في ديوان المحافظة، بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد خوشناو، بحسب البيان، أن "الاجتماع جرى فيه التباحث حول الإجراءات التي يلزم اتخاذها في فصل الشتاء لمنع حدوث الفيضانات".

وأضاف، أن "رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وجه لهذا الغرض، بتخصيص 11 مليار دينار حيث سيتم صرفه لمعالجة المشكلات ومسببات الفيضان في المدينة".

وأشار خوشناو، إلى أن "المحافظة ستبدأ بحملة لتنظيف مجاري المياه ومجرى المياه الثقيلة والآبار التي كانت تتسبب بتجمع مياه الأمطار وحدوث الفيضانات في المدينة".

واجتاحت أواخر العام 2021، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ21 مليار دينار.

related

محافظ أربيل يعلن تخصيص 7 مليارات دينار لتعويض متضرري السيول والفيضانات

Date: 2022-03-27 16:04:24
محافظ أربيل يعلن تخصيص 7 مليارات دينار لتعويض متضرري السيول والفيضانات

صور.. الفيضانات تجتاح اربيل مجدداً وتقطع عدة طرق

Date: 2022-01-13 06:17:57
صور.. الفيضانات تجتاح اربيل مجدداً وتقطع عدة طرق

دهوك تغيث المتضررين من فيضانات اربيل بحملة تبرعات

Date: 2021-12-19 14:27:33
دهوك تغيث المتضررين من فيضانات اربيل بحملة تبرعات

حلبجة تساهم بأكثر من 400 مليون دينار لمساعدة ضحايا فيضانات أربيل.. صور

Date: 2021-12-23 06:50:23
حلبجة تساهم بأكثر من 400 مليون دينار لمساعدة ضحايا فيضانات أربيل.. صور

إطلاق "مشروع عالمي" للسيطرة على زيادة الكلاب السائبة في أربيل

Date: 2022-06-06 16:50:07
إطلاق "مشروع عالمي" للسيطرة على زيادة الكلاب السائبة في أربيل

صفر وفيات و129 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2022-06-20 19:23:32
صفر وفيات و129 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

باليوم العالمي لمكافحتها.. إقليم كوردستان يتلف نصف طن من المخدرات

Date: 2021-06-26 16:35:23
باليوم العالمي لمكافحتها.. إقليم كوردستان يتلف نصف طن من المخدرات

كورونا يضرب سوق السيارات بإقليم كوردستان

Date: 2020-08-29 14:32:02
كورونا يضرب سوق السيارات بإقليم كوردستان