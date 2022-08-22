11 مليار دينار لمواجهة سيول "متوقعة" في أربيل

شفق نيوز / أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين تخصيص 11 مليار دينار لاتخاذ عدد من الإجراءات منعا لحدوث الفيضانات في المدينة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد في ديوان المحافظة، بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد خوشناو، بحسب البيان، أن "الاجتماع جرى فيه التباحث حول الإجراءات التي يلزم اتخاذها في فصل الشتاء لمنع حدوث الفيضانات".

وأضاف، أن "رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وجه لهذا الغرض، بتخصيص 11 مليار دينار حيث سيتم صرفه لمعالجة المشكلات ومسببات الفيضان في المدينة".

وأشار خوشناو، إلى أن "المحافظة ستبدأ بحملة لتنظيف مجاري المياه ومجرى المياه الثقيلة والآبار التي كانت تتسبب بتجمع مياه الأمطار وحدوث الفيضانات في المدينة".

واجتاحت أواخر العام 2021، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ21 مليار دينار.