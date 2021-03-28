سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

11 حالة وفاة ونحو 1000 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-28T14:11:36+0000
11 حالة وفاة ونحو 1000 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان، الأحد، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال العام الحالي ب926 حالة جديدة.

وذكر بيان لوزارة صحة الإقليم، أنها أجرت ٩٠٣٤ عملية فحص خلال يوم، سجلت خلالها الإصابات الجديدة، والتي توزعت على مدن:

• (٣٤٨) أربيل

• (٣٣٥) السليمانية

• (١٩٧) دهوك

• (٤) حلبجة

• (٤٢) گرمیان

وسجلت صحة الإقليم ٢٩٨ حالة شفاء توزعت على:

• (٧٥) أربيل

• (٨٢) السليمانية

• (١٢٨) دهوك

• (٢) حلبجة

• (٨) گرمیان

• (٣) رابرين

وخلال يوم سجلت صحة الإقليم ١١ حالة وفاة:

• (٦) أربيل

• (٣) السليمانية

• (٢) دهوك

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب ١١٩٤٨٠ شخصاً، تعافى منهم ١٠٨٤٨٣ شخصاً، وأصيب ٣٦٤٣ اخر.

related

حالتا وفاة و١١٧ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2021-02-18 13:01:51
حالتا وفاة و١١٧ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

حالتا وفاة و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Date: 2020-12-28 12:59:41
حالتا وفاة و١٣٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

Date: 2020-10-04 18:38:53
الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

كورونا كوردستان.. ٤٩٥ إصابة جديدة تقابلها ٤٢٤ حالة شفاء

Date: 2020-11-22 14:23:39
كورونا كوردستان.. ٤٩٥ إصابة جديدة تقابلها ٤٢٤ حالة شفاء

إقليم كوردستان يسجل طفرة بإصابات فيروس كورونا اليومية

Date: 2021-03-08 11:35:47
إقليم كوردستان يسجل طفرة بإصابات فيروس كورونا اليومية

إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

Date: 2020-11-18 13:26:09
إقليم كوردستان يسجل انخفاضاً جديداً بإصابات فيروس كورونا

إصابة قوباد طالباني بفيروس كورونا

Date: 2021-01-11 08:28:05
إصابة قوباد طالباني بفيروس كورونا

اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382

Date: 2020-10-05 12:15:24
اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382