11 حالة وفاة ونحو 1000 إصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان، الأحد، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال العام الحالي ب926 حالة جديدة.

وذكر بيان لوزارة صحة الإقليم، أنها أجرت ٩٠٣٤ عملية فحص خلال يوم، سجلت خلالها الإصابات الجديدة، والتي توزعت على مدن:

• (٣٤٨) أربيل

• (٣٣٥) السليمانية

• (١٩٧) دهوك

• (٤) حلبجة

• (٤٢) گرمیان

وسجلت صحة الإقليم ٢٩٨ حالة شفاء توزعت على:

• (٧٥) أربيل

• (٨٢) السليمانية

• (١٢٨) دهوك

• (٢) حلبجة

• (٨) گرمیان

• (٣) رابرين

وخلال يوم سجلت صحة الإقليم ١١ حالة وفاة:

• (٦) أربيل

• (٣) السليمانية

• (٢) دهوك

ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم أصيب ١١٩٤٨٠ شخصاً، تعافى منهم ١٠٨٤٨٣ شخصاً، وأصيب ٣٦٤٣ اخر.