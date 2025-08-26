1015.. اربيل تطلق خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الفساد

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان أحمد أنور، يوم الثلاثاء، عن تفعيل الخط الساخن الخاص بهيئة النزاهة بالرقم (1015)، خلال مراسم أُقيمت في ديوان المحافظة.

وقال رئيس هيئة النزاهة في مؤتمر صحفي مشترك، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "الخط الساخن سيتيح للمواطنين إيصال شكاواهم ومقترحاتهم واستفساراتهم المتعلقة بمكافحة الفساد مباشرة إلى الهيئة"، مبيناً أن "لوحات تعريفية بالخدمة ستُوزع على جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في أربيل لتسهيل وصول المواطنين إليها".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان تدعم استقلالية وكفاءة هيئة النزاهة إلى جانب السلطات القضائية والبرلمان، باعتبارها مؤسسات أساسية في تعزيز الإدارة الرشيدة"، لافتاً إلى تخصيص نحو (300 – 350) لوحة تعريفية بالخط الساخن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منها نحو (150) لوحة في محافظة أربيل بما يشمل إدارة سوران المستقلة.

وشدد أن "بدء المشروع من أربيل، عاصمة الإقليم، يحمل دلالة مهمة"، داعياً المسؤولين في المؤسسات الحكومية للتعاون مع فرق هيئة النزاهة في نشر هذه الخدمة.

وأكد أنور أن "الفساد آفة مدمرة يتضرر منها الجميع"، داعياً المواطنين إلى استخدام الخط الساخن (1015) للإبلاغ عن أي حالة فساد، ومشدداً على أن دورهم أساسي في إنجاح جهود مكافحة الفساد.