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100 ألف قطعة ملابس نسائية تنتشر على طول خمسة كيلو مترات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-26T10:31:42+0000
100 ألف قطعة ملابس نسائية تنتشر على طول خمسة كيلو مترات في السليمانية

شفق نيوز/ على امتداد ما يقرب الـ5 كيلو متر، انتشرت نحو 100 ألف قطعة ملابس لنسوة معنفات، في أحد اهم شوارع مدينة السليمانية في إقليم كوردستان العراق.

وقامت الناشطة المدنية "تارا عبد الله" بنشر قطع من الاقمشة وملابس نسائية على طول 4 الاف و800 متر في شارع سالم وسط مدينة السليمانية.

وقالت عبد الله، لوكالة شفق نيوز، "بدأت بتنفيذ مشروع الأنثى بمشاركة 100 امرأة معنفة في إقليم كوردستان".

وأضافت الناشطة المدنية؛ أن "هذا اول مشروع  من نوعه في الإقليم، حيث شارك فیه 99 ألف و 678 امرأة تعرضت للتعنيف"، مشيرة إلى أن "الملابس المنشورة تعود للنساء المعنفات".

وبينت أن "اختيار شارع سالم في السليمانية لتنفيذ المشروع، كونه شارع مزدحم بالمارة، ونهدف لاطلاع الناس على العنف الذي تتعرض له المرأة من أجل خفض نسبة استهداف النساء وتعنيفهن.

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